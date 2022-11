Solange Knowles se negó a seguir los pasos de su hermana Beyoncé; revela su papá

Solange, la hermana de Beyoncé que rechazó ser parte de Destiny's Child

El mánager y productor musical estaba acostumbrado a salirse con la suya y, aun así, su entonces hija menor no aceptó la oferta que le hizo. De hecho, ese detalle fue lo que convenció a Mathew de que ella sabía lo que estaba haciendo y que sobreviviría por su cuenta propia en el mundo de la música, medio al que su familia todavía se estaba acostumbrando.

"Me gustaría que todos ustedes siguieran el ejemplo de Solange”, mencionó el hombre en el mensaje que compartió con sus seguidores, poniendo a su hija como ejemplo de independencia y perseverancia.

Solange ha lanzado cuatro álbumes de estudio a lo largo de su carrera: Solo Star, Sol-Angel and the Hadley St. Dreams, A Seat at the Table (por cuya canción Cranes in the sky ganó el Grammy a Mejor Actuación R&B) y When I Get Home.

“A veces la vida nos lleva a una encrucijada y nos hace elegir entre la decisión obvia y la opción que nuestro corazón sabe que debemos tomar en el fondo. Los invito a no descartar automáticamente esta última. El universo premia la valentía ,y, a veces la elección menos obvia es la que nos traerá más felicidad y éxito. El corazón no miente", concluyó el papá de Solange Knowles, quien tiene 70 años de edad.

¿Cuántos hermanos tiene Beyoncé?

Además de Beyoncé y Solange, a quienes tuvo con su ex esposa, Tina Knowles-Lawson, Mathew Knowles tiene dos hijos pequeños. Koi Knowles, quien se describe como modelo y actriz en su cuenta de Instagram, y Nixon Knowles, ambos de 12 años de edad.