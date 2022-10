Talina Fernández vende sus cosas tras quedarse sin trabajo

“Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas, y a mí me tocaron… pero ya las vendí… pues sin lana… y también vendí los abrigos, también vendí una casa que tenía en Tequesquitengo”, declaró.

Talina Fernández revela los detalles del distanciamiento de sus nietos con su papá. (Agencia México)

Sin embargo, la llamada ‘Dama del buen decir’ aseguró que ninguno de estos contratiempos la derrotan por completo. “Siempre digo ‘ya nació quien me tire, pero no quien me deje en el suelo’”, manifestó.

Además, destacó que por su edad ha sido difícil volver a encontrar un puesto en el medio artístico. “Y luego que te ven mayor, y creen que eres tarada, o que no tienes los chicharrones como las señoritas, pues no, no tienes los chicharrones”.