Antonio de la Rúa reacciona ante un posible reencuentro con Shakira

“Hablé con Antonio de la Rúa (…), desde la prensa española sostuvieron hace algunas semanas que se iba a dar un encuentro entre Shakira y Antonio en Miami y pude hablar con Antonio en medio de toda esta situación que está viviendo la cantante colombiana”, dijo el periodista.

Shakira y Antonio de la Rúa. (Kevin Winter/Getty Images)

El periodista tuvo contacto con De la Rúa por medio de mensajes de WhatsApp y contó que por ahora el empresario no quiso darle una entrevista. “Primero le pregunté si había la posibilidad de hacerle una entrevista y él me respondió tajante: ‘es que no hago entrevistas desde hace muchos años, pero prometo avisar si cambio de posición’.

“Le pregunté si era cierto esta información que proviene desde España si va a haber un reencuentro con su ex pareja Shakira”.

Antonio de la Rúa asegura que él tiene derecho a una parte de la empresa global que crearon juntos y en la que trabajaron codo con codo. (Getty Images)

Finalmente, el periodista argentino comentó que al preguntarle a Antonio de la Rúa si era verdad que se reuniría con Shakira, ya no le respondió. “Le pregunto si es verdad esa noticia y cuando la leyó no me respondió nunca más. No me bloqueó, lo cual le agradezco (…), me clavó el visto, literal y clavar el visto para mí eso por lo menos dice mucho”.