Maluma es hospitalizado para ser operado, ¿qué le pasó?

¿Maluma pospondrá su gira de conciertos?

“Miren estas bellezas que me están cuidando aquí, vean. No, no, no, lo más duro, vean, vean”, expresó el cantante emocionado, celebrando con el personal médico lo bien que salió la operación. “Gracias al equipo. Todo salió perfecto. Gracias a Dios”, escribió junto tres emojis de rezo.

Maluma agradece al personal médico del hospital. (Instagram/maluma)

Poco después, el intérprete de Cuatro babys explicó qué fue lo que le hicieron. Dijo que le intervinieron de nuevo la misma rodilla debido a que en la primera cirugía le pusieron unos tornillos biodegradables y la cabecita de uno de ellos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla.

“Eso duele mucho, ni siquiera podía apoyar el pie, no lo podía doblar. Yo creo que fue por tanto ejercicio, la verdad, mucha actividad física. Gracias a Dios, ya estamos bien, la cirugía fue todo un éxito. Mi agradecimiento a los doctores, a las enfermeras, a todas las personas que estuvieron ahí. Y a ustedes en especial por el amor, el cariño y los mensajes de buena vibra”, expresó a través de un video que compartió en sus Insta Stories.

Maluma consideró que esto que le sucedió, también es una señal de que debe manejar las cosas con un poco más de calma. “A veces me gusta hacer de todo a la misma vez y hay que darle un poco de orden y paciencia, paciencia”.

Con optimismo, el originario de Medellín, Colombia mencionó que la intervención no es más que otra raya para el tigre, por lo que él seguirá adelante y no le fallará a sus fans en los conciertos.

Maluma. (Instagram)

“Viene la recuperación, los conciertos y todo siguen en pie. Así me toque cantar en una silla de ruedas, como sea y donde sea, voy a estar para ustedes, así que no se preocupen. Ahora, mucha disciplina, descanso, reposo y a seguir soñando que esto me motiva. Vamos a volver y más fuertes. Feliz día y gracias por los mensajes. Los amo”, concluyó.