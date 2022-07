No la corrieron, Galilea Montijo cuenta por qué se ausentará del programa 'Hoy'

La emisión de revista ha estado en medio de la polémica en días recientes por las ausencias de sus conductores titulares, por tal motivo, Montijo externó su interés porque no surjan rumores después de que en otras ocasiones se ha dicho que la han corrido del programa.

“Para que luego no empiecen, porque luego empiezan tanta especulación, que si la corrieron de ‘Hoy’. A Andrea y a mí nos están corriendo a cada rato, ya no entiendo nada porque primero éramos las que teníamos el poder de decidir y ahora nos corren a nosotros, ya no entendí nada”, dijo la conductora de 49 años.



Con relación a su descanso, Gali confesó que ya necesitaba tomarse días fuera del set para poder disfrutar con su familia. “Para los que están muy preocupados, yo me voy a tomar unas vacaciones, me voy unas dos semanitas. Me urgen la verdad”.

Galilea Montijo. (Instagram/Galilea Montijo.)

Pese a que sus compañeros no hablaron del tema, Montijo recalcó que todos los conductores tendrán su merecido descanso. “Y así no está tocando a cada uno. Nos va a tocar a cada uno nuestras vacacioncitas, para que no le digan, que no le cuenten”.