Valientes, Mónica Naranjo y Gloria Trevi conquistan la Arena Ciudad de México

Cuando aterricé en México la sorpresa fue el primer número uno con 'Malherido', que escribí para Magneto, mucho tiempo en el número uno y yo la autora en el dos, sólo conseguí arrebatar ese número con 'Óyeme'. Cuando una artista llega al número uno, no es sólo por el trabajo, sino por las personas sensibles, esa fue la canción más bonita del álbum debut Mónica Naranjo, cantante

Luego de lo emotivo del momento, más Gloria que nunca, con ese look que la hizo famosa por su irreverencia, su melena alborotada, sus medias rotas y toda su actitud para alzar la voz con su éxito Dr. Psiquiatra. "Estoy enamorada de ti raza, me gustaría que cunado me vaya mi música sea para ti porque quiero ser tu Ángel de la guarda".

El público las aplaudió a las dos, aunque hicieron eco de aquellos tiempos en los que ambas recibieron el rechazo, pero siendo valientes, como llamaron a su gira lograron sobreponerse y volver a ser máximas favoritas. Para mostrar su unidad, Mónica cantó La papa sin cátsup y Trevi Las campanas del amor.

Ambas mujeres son sinónimo de potencia, Gloria con sus bailes y entrega desenfrenada, y Naranjo con la claridad de su voz sana y fuerte, la recta final de su aventura juntas llegó pasada la medianoche, con el agradecimiento mutuo y una combinación de sus canciones Cinco minutos y Tú y yo volvemos al amor. Para cerrar a las 12:38 horas sonaron Sobreviviré y Todos me miran.