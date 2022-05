Love Tour: Ashley y Lety nos cuentan todo sobre su nuevo proyecto

5) Acaban de presentar su tour en Estados Unidos, ¿cómo describirían esa experiencia?

LS La experiencia fue increíble por ver a tanta gente viniendo a querer hablar de este tema, cuestionando y riendo. También ver que hay tantas personas de Latinoamérica que siguen a Se regalan dudas. No podíamos creer que estábamos en un país que no era el nuestro, donde se habla un idioma que no es el nuestro y donde también se le ha dado tanto apoyo al proyecto.

Sobre todo en dos venues nos llevamos una gran sorpresa, ya que por algo se me ocurrió preguntar que quién de las persona que estaban ahí no era mexicano y el 90% de las personas no eran. Siempre hemos sabido que la gente nos escucha en Latinoamérica porque los números nos lo dicen, pero pensábamos que si alguien iba a ir a vernos seguro era alguien “mexa” y no fue así.

6) ¿Cómo hacen para mantenerse en tendencia? Sabemos que hoy en día el mundo de los Podcast ha crecido muchísimo ¿Qué es lo que hacen para seguir siendo uno de los más escuchados?

LS Esta no es una conversación que tenemos usualmente, no nos preguntamos cómo nos vamos a mantener en tendencia. Más bien, en lo que nos enfocamos es en retarnos a nosotras mismas para seguir creciendo y hacerlo mejor cada día. No es lo mismo la conversación social que teníamos hace cuatro años que la que tenemos ahora. También nosotras tenemos que hacer este trabajo interno que luego refleja lo que pasa en el podcast, entonces creo que ha sido de forma auténtica y es lo que yo más agradezco. También nuestro equipo juega un gran rol en esto, tenemos un equipo increíble de personas que nos ayudan a mantenernos relevantes y a retarnos.

AF Un factor importante también ha sido escuchar a la comunidad, literalmente todo lo que hacemos es servir al proyecto, realmente atender y estar alerta de lo que nuestros oyentes piden. A veces esto no va con la tendencia o con los números pero para nosotros es muy importante tocar ciertos temas que son relevantes para nuestra comunidad interna.