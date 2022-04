“Vieja y aburrida”, la sorprendente opinión de Lila sobre su mamá, Kate Moss

Al igual que su madre, que fue descubierta en el aeropuerto JFK a los 14 años en 1998, Lila comenzó su carrera muy joven. Firmó con la agencia de Kate y consiguió su primera campaña importante con Marc Jacobs a los 16 años. Desde entonces, ha desfilado en las semanas de la moda de Londres, Milán y París y ha sido portada de varias revistas, como Vogue Italia.

Sin embargo, la joven modelo admitió que su madre intentó disuadirla de seguir su carrera antes de firmar. "Mi madre siempre me desanimó. Siempre me decía: 'Si quieres hacerlo, puedes, pero no te lo recomiendo'".

Anteriormente, la supermodelo de 48 años que no quería que la carrera de Lila fuera un reflejo de cómo empezó la suya, dijo que quería protegerla de todos los peligros que puede suponer la exposición de su vida. "No dejaría que mi hija lo hiciera tan joven. No quería que entrara al mundo de los adultos tan joven, como yo, que estaba tan sola”.

Lila y Kate Moss. (Cindy Ord/Getty Images for Longchamp)

Con su carrera de modelo, Kate amasó una fortuna que, según el diario The Sun, supera los 65 millones de dólares.