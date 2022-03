Todo sobre Pachinko, una serie basada en Corea sobre amores prohibidos y familia

Por la familia

La escritora y directora Soo Hugh espera que el público de Pachinko, al terminar la serie, levante el teléfono y le marque a su familia. Esta serie podría abrir la conversación y hacer que mucho se interesen por el legado de su familia.

Pero, para ser honesta, esta no fue la primera razón por la que durante dos años trabajó en el proyecto.

“Este show no lo hice por el mundo, sino por mi madre. Quería que en el programa, ella se viera a sí misma, a su madre y sus ancestros. Quería ser muy honesta, y no es que no lo hubiera sido en show anteriores, de los que estoy muy orgullosa, pero la diferencia es que soy yo en este show. Es la historia de mis ancestros, específicamente, pero también es la historia de la diáspora humana. Es una historia sobre dónde hemos estado y dónde estamos ahora. Trabajar con un material como ese es algo que sólo pasa una vez en la vida”.

Pachinko, serie de ocho episodios, se estrena el 25 de marzo por Apple TV+.