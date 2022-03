La 'Motomami' de Rosalía… mujer de rizos rubios, en 'leather' y que va en Harley

La reunión con Rosalía fue a la old school: no celulares, cámaras ni grabadoras, sólo una libreta y pluma, ambas con base blanca y aderezadas con el arte, en carmín, del tercer disco de estudio de la de San Cugat del Vallés. A la cita llegó con un total black look; vestido en línea "A", cuello de camisa y mangas abullonadas, y con plataformas.

Saludó casual y dio rienda suelta a expresar la inspiración detrás de Motomami, al que no tiene ningún reparo en definir como su disco más personal de todos, una "autobiografía" musical que está inspirada y dedicada a las personas que han sido medulares en su vida y a las que dejó de ver por dos años para concretar este sueño.