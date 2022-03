Colate desmiente que esté pelando la custodia de su hijo con Paulina Rubio

"Quiero aclarar que nunca he pedido la custodia del niño. Independientemente de lo que yo considere que es lo mejor para el niño, nunca he intentado tenerla ni he tenido la custodia del niño. Es un tema que llevo aclarando hace 10 años, pero siguen hablando de eso”, explicó en entrevista para el programa De primera mano.

Nicolás Vallejo-Nágera y su hijo Andrea Nicolás. (Instagram/colatenicolas)

Según, Ventaneando, el español solicitó a la Corte Familiar de Miami, el pasado 18 de febrero, que ordene a la cantante le entregue inmediatamente al menor, cuya custodia comparten.

“Colate manifestó en la demanda que el pasado 31 de enero, Nico le llamó para decirle que se había contagiado de covid-19 y que quería estar con él. Afirma que Paulina utilizó el contagio para tener al niño alejado de la escuela, y mientras estaba enfermo, ella se fue de viaje sin avisar a nadie”, según se explica en la demanda, asegura la emisión de espectáculos.

Colate dijo que, desde hace tiempo, se mudó a Miami, Florida para estar cerca de Andrea Nicolás a fin de que el niño pueda convivir tanto con mamá como con papá.