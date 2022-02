Paulina Rubio responde a la posibilidad de reunirse con Thalía en un escenario

Sin ir más lejos, en una entrevista sobre su regreso a los escenarios, a La chica dorada le preguntaron por una hipotética reconciliación musical con Thalía, quien fuera su compañera en el grupo infantil Timbiriche. Con un tono ameno y bromista, su respuesta fue sido tajante: "Nueva rival, véngase pa'ca", aseguró entre risas durante una entrevista a Telemundo.

Sin querer entrar en detalles para evitar polémicas innecesarias, Paulina compartió su convencimiento de que Thalía no podrá cantar con ella debido, entre otras razones, a una serie de presiones externas que se lo impedirían. "No la dejan, hombre. Me ha dicho que no varias veces, no la dejan. Ella se lo pierde", señaló la cantante sin explicar por qué y tras reconocer que ella la invitaría.

El pasado mes de noviembre, y a raíz de la promoción de su sencillo Yo soy, Paulina Rubio se mostró mucho más clara y transparente a la hora de hablar sobre sus ya superadas diferencias con Thalía. Aunque no son grandes amigas ni mantienen una relación estrecha, las dos artistas intercambian ocasionalmente mensajes de texto y miran al futuro sin reproches ni malos sentimientos.