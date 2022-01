Lo que sabemos de Jaden Smith como Miles Morales

Al parecer, Marvel y Sony aún no tienen planes de llevar al “live-action” al personaje, ya que este 2022 sólo se tiene programado el estreno de Spider-Man: Across the spider verse, primera parte de la secuela ganadora del Oscar “Spider-Man: Into the spider verse”.



En este nueva entrega, Miles volverá a encontrarse con Gwen Stacy y, se especula, viajarán a otros universo para encontrase con más Spiders y un villano que los pondrá a prueba una vez más.

Jaden hizo su debut cinematográfico junto a su padre en un drama biográfico La búsqueda de la felicidad, que se estrenó en 2006, luego, regresó a la pantalla grande de igual manera junto a Will Smith, pero ahora en la película de acción post-apocalíptica Después de la Tierra. Quizá el papel que más ha marcado su carrera hasta ahora es el de Karate kid, película que fue estrenada en 2010 y en la que compartió cámara con Jackie Chan.