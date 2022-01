Revelan las devastadoras últimas palabras de Avicii, antes de suicidarse

El texto narrará su rehabilitación y estadías en el hospital por abuso de drogas y alcohol. Así como la desgarradora confesión que el cantante de EDM escribió en su diario: "Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca más, aunque todos los médicos me sugirieron encarecidamente que esperara al menos un año antes de tomar una cerveza".

El productor aceptó que "por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, sino al par que me dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba de gira por el mundo, todavía en una gira interminable, porque una vez que has dado una vuelta (por el planeta), ¿adivina qué?

"Empiezas de nuevo y otra vez. Esos días en el hospital fueron los más libres de ansiedad y estrés que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por deprimente que parezca", compartió el sueco que alcanzó la fama en 2011.

Avicii pasó un tiempo en el centro de rehabilitación Ibiza Calm en 2015 tras una intervención de su familia. Mientras estuvo allí, escribió sobre su dolor: "El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera nada más que esperar (que es la única forma de tratar la pancreatitis) y luego recuperarse fue enorme".

A pesar de todo lo complicado de su padecimiento, ese break lo definió como "un gran alivio teniendo en cuenta el horario demencial que había mantenido hasta ese momento. Necesitaba que me lo explicaran de manera muy lógica y al estilo de un cavernícola para que yo realmente entendiera su naturaleza y cómo me estaba dañando.

"Ay, dolor. ¿Por qué me duele ahora? Sensación de incomodidad. El Tim del futuro lidiará con el dolor. El Tim del futuro maneja el dolor mejor que el Tim actual porque ya hay demasiados dolores presentes que son más urgentes para lidiar", abundó el músico que ha dejado inconsolables a sus followers.