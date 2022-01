YosStop responde a Pati Chapoy tras acusaciones de cobrar por entrevistas

“Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares por una entrevista, ¡es una barbaridad!, si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos”, dijo la periodista.



Ahora, fue Yoseline quien contó su versión, esto a través de una entrevista que le concedió a Roberto Martínez, a quien le explicó que después de que salió de la cárcel han inventado varios rumores sobre ella, como que pedía una fuerte cantidad de dinero por dar entrevistas.

“A cada rato sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado".