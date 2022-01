Michelle Salas viaja de emergencia en vísperas del Año Nuevo, ¿por qué?

La joven modelo empleó sus historias de Instagram reflexionar sobre lo complicado que fue el 2021 para ella. La influencer se sinceró con sus seguidores durante el viaje de urgencia que realizó para encontrarse su gatito Valentino.

Michelle Salas documentó su viaje y explicó su sentir a sus seguidores. (Instagram / michelle Salas)

“Estas últimas semanas han sido inmensamente duras para mí. Es por eso que me he desaparecido un poco por aquí. No encuentro el consuelo ni las ganas de pretender que estoy bien cuando estoy destrozada por dentro”, inició Michelle Salas su mensaje.

Valentino es el fiel compañero de la modelo e influencer. (Instagram / Michelle Salas)

“El 2021 ha sido un año que me ha puesto muchos obstáculos. Me rompí el ligamento, perdí a un ser muy querido, la salud de uno de mis familiares más cercanos estuvo en riesgo y ahora mi amor. Mi gatito Valentino”, detalló la influencer al respecto de las dificultades que ha vivido en los últimos meses.