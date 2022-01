Ariadne Díaz, desconsolada por la muerte de su perrita en trágico accidente

La actriz lamentó no haber sido mucho más cariñosa con su adorada Tacha, al saber que no la volvería a ver. “Nunca imaginé que ayer sería su último día en este mundo, que esa historia sería su último video, que no tuve tiempo de abrazarla y decirle cuánto la amo y cuánto la extrañaría. Te amo Tacha, te amé desde el primer momento que te vi y te amo aún después de tu partida”, escribió desconsolada.

La actriz compartió varias imágenes de su perrita a quien extrañará toda su vida. (Instagram / Ariadne Díaz)

Pero Ariadne Díaz trató de ser responsable con la gente que visita ese lugar y sobre todo, la zona donde está para que los visitantes se mantuvieran alerta. “Les pido tener extremo cuidado en toda esta área. He encontrado cocodrilos afuera de mi casa, en la playa hasta el mar. Tengo el corazón roto. Fue un instante, un segundo”.