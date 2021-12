¿Rebel Wilson enamorada? Esto es lo que sabemos de su nuevo y joven pretendiente

Tal parece que recibirá el 2022 muy bien acompañada por el tenista australiano Matt Reid. Los rumores de este nuevo romance surgieron la semana pasada cuando fueron captados almorzando juntos en Nochebuena, en un café de Sydney. La pareja no dejó de sonreír y disfrutar la compañía del otro pues tampoco les importó esconderse de los comensales.

Matt Reid es un famoso tenista australiano y es 10 años menor que la actriz. (Scott Barbour/Getty Images)

El atleta es 10 años menor que la actriz, quien parecería tener una fijación (o suerte) por toparse con hombres más jóvenes que ella tomando en cuenta que a su ex, le llevaba 11 años. Pero como para el amor no hay edad, Wilson disfruta el momento y seguro que no le faltan pretendientes.