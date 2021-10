Zayn Malik rompe el silencio sobre la pelea que tuvo con la mamá de Gigi Hadid

En el mundo de las celebridades, esa expresión es una especie de eufemismo para hacer referencia al caos que suele producirse a raíz de una separación y todo apunta a que la de los dos jóvenes será bastante difícil debido a los rumores que afirman que el antiguo componente de One Direction se vio envuelto en una acalorada discusión con la mamá de Gigi, Yolanda Hadid, durante la que él habría recurrido a la violencia física. Al parecer, su ex suegra se estaría planteando incluso interponer una denuncia.

Zayn negó que golpeara a su suegra en un comunicado propio, en el que curiosamente sigue refiriéndose a Gigi como su compañera o pareja, pero sí reconoció que se produjo una pelea cuando un familiar de la modelo invadió su intimidad.

"Como todos saben, soy una persona privada y quiero crear un espacio seguro para mi hija mientras crece. Un lugar en el que los asuntos familiares privados no sean expuestos en el escenario mundial para que todos opinen y se inmiscuyan. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, he aceptado no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que mantuve con un familiar de mi pareja que entró en nuestra casa mientras ella estaba fuera hace varias semanas", explicó en Twitter.