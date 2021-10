'Luis Miguel, la serie': La 'desastrosa' presentación del disco 'Nada es igual'

Según la serie, Luis Miguel tuvo una conferencia de prensa para anunciar con bombo y platillo el lanzamiento de Nada es igual. Su sorpresa fue enorme cuando, frente a los periodistas, llegó Patricio Robles para tapar las imágenes donde se leyera el nombre del disco. Además, supuestamente en ningún momento del evento pudo mencionar el título del álbum para evitar más problemas con la justicia.



En la vida real existe un video de la conferencia que tuvo en Argentina, durante la que presentó el material. Aunque el set es prácticamente el mismo que el de la serie, en ningún momento se tapan las palabras Nada es igual.

Dese entonces, según sus biógrafos, nada volvió a ser igual con Luis Miguel, quien aceptaba que los problemas legales que había traído el disco eran en parte culpa de los malos manejos. "Hoy estoy empezando nuevamente con gente que pueda llevar mi carrera, para que yo pueda realizarme como profesional y como persona. No puedo permitir que existan más errores que no me pertenecen", dijo en entrevista on la conductora argentina Susana Jiménez.