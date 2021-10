Caso Alec Baldwin: encargada de las armas en el set rompe el silencio

Este reporte llega tras las declaraciones de Dave Halls, asistente de dirección, quien dijo que había pedido a Hannah que le mostrara la pistola antes de entregarla a Baldwin. Dave puso el arma en manos del actor teniendo en cuenta que no había por qué preocuparse pues traía balas de salva.

La oficina del Sheriff de Santa Fe, Nuevo México, está tomando declaraciones del equipo de producción en general porque todavía 'nadie está exento de culpa'. (Sam Wasson/Getty Images)

Halls señaló a la policía que recordaba haber visto tres balas de salva en la cámara. Sin embargo, tras el incidente pidió a Hannah que volviera a revisar la cámara y encontraron cinco balas, cuatro de salva y una aparentemente real.

El actor ha permanecido atento a las indicaciones de las autoridades y en constante contacto con la familia de Halyna Hutchins. (The Grosby Group.)

Hannah es prácticamente nueva en el negocio de las filmaciones, pero heredó el gusto por esa posición de su padre, Thell Reed, un armero experto y conocido en los sets de Hollywood por haber participado en cintas como Once Upon a Time in Hollywood y Mr. and Mrs. Smith.