¿Michael Caine confirma su retiro de la actuación tras 75 años de carrera?

En conversación con el diario The Guardian, el legendario intérprete y protagonista de títulos como Alfie y The Italian Job entre muchas más, ha revelado que uno de sus últimos personajes le habría llevado a tener que escapar de un grupo de criminales que querrían acabar con su vida. Lógicamente, el artista tuvo que declinar la oferta debido a que su edad y fragilidad le impiden caminar ágilmente y mucho menos, salir corriendo.

Michael Caine fue reconocido por su contribución cinematográfica en el Karlovy Vary International Film Festival en agosto. (Gabriel Kuchta/Getty Images)

"No puedo caminar y mucho menos correr. Estoy más o menos acabado con las películas. He rodado cerca de 150, creo que ya he hecho demasiadas", señaló durante la entrevista.