Demi Lovato asegura que las drogas le 'salvaron la vida’

"Al igual que casi me matan, también fueron mi tabla de salvación en ocasiones, porque hubo momentos en los que tuve que lidiar con tendencias suicidas.

Demi Lovato. (Instagram/Demi Lovato.)

"Y de haber seguido por ese camino, en vez de recurrir a otro mecanismo de autodestrucción, no estaría aquí contando mi historia. Recurrí a ellas para afrontar el dolor que estaba sintiendo porque no quería morir y no sabía qué otra cosa podía hacer", reveló en el podcast Yeah No, I'm Not Okay .

Casi tres años después de aquella sobredosis, Demi Lovato se ha jurado que nunca más volverá a recaer en las drogas porque sabe que, por muy útiles que le resultaran para silenciar temporalmente sus demonios interiores, a largo plazo suponían una condena.