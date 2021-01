Gael García dedica emotivo mensaje para despedir a su papá

“Gracias a todos y todos por las muestras de cariño que me han mandado y que han comunicado al éter. Ha sido muy bonito saber que le hizo mucho bien a tantísimas personas. Me encanta escuchar que a todo mundo le parecía muy divertido y generoso”, se lee.

José Ángel García Huerta y Gael García Bernal. (Instagram/Gael García.)

Sé que ahora habrá un haz de luz que rebote el sonido más tierno en el foro Sor Juana en la UNAM. Ahí donde me cuidaron mientras aprendí a caminar, aplaudo de pie a mi padre que era un actor de alas rotas en esquirlas de aire, en su torpe andar a tientas por el lodo.¡Bonito San Juan Huetamo, cuando la luna salió, sonaron los cañonazos! Oh captain! My captain!”, finalizó García Bernal.