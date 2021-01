M. Night Shyamalan, productor de la serie 'Servant', nos cuenta sus secretos

Dorothy está tan mal que recurre a un muñeco de terapia para ayudarse a superar el duelo. Ella lo vive tan real que incluso contrata a una niñera para que "cuide" a Jericho. Pero las cosas se complican cuando el muñeco deja de serlo y se convierte en un bebé de verdad.

De ser un muñeco de terapia, el 'bebé' de Dorothy y Sean se convierte en un ser de carne y hueso. (Apple TV)

Al final de la temporada uno, Jericho desaparece y el que se hace presente en su cuna es de nueva cuenta el muñeco ¿Qué pasó con el bebé de verdad?, ¿dónde está?, ¿de quién es hijo? Algunas de estas interrogantes quedarán resueltas en la temporada 2, de la que nos platicó M. Night Shyamalan.

¿Qué has aprendido con la serie?

Ha sido fascinante ver el trabajo de los directores que elegí porque he visto alguna de sus películas o algún corto o por su particular punto de vista. En esta temporada resulta que siete de los 10 episodios fueron dirigidos por mujeres; la única no inmigrante de todo el crew es mi hija, que nació en los Estados Unidos, todos los demás nacimos en otro lado.

Fue interesante porque no los elegí por ser inmigrantes o mujeres, sino porque me gustó su forma de contar las historias. Aprendí a no perder mi voz, a traer mis cosas.

Toby Kebbell en una escena de la temporada dos de 'Servant'. (Apple TV)

Les repito una y otra vez: "Sólo tú pudiste haber hecho el episodio así, no me copies y no te sientas a salvo". Les insisto en eso y que cada artista navega así. Trato de llegar a una gran audiencia sin perderme como artista o persona. Hacer arte y al mismo tiempo tratar de llegar a mucha gente puede ser una trampa y ver cómo estos artistas lidian con eso ha sido un gran aprendizaje.

Algunos son más físicos u oscuros, incluso he aprendido de mi hija que durante mucho tiempo estuvo en diseño de producción y es artista, pintora, ha diseñado ropa, así que pasa más tiempo en esas cosas.

Toby Kebbell y Lauren Ambrose interpretan a 'Sean' y 'Dorothy Turner', una pareja que de una manera trágica pierde a su bebé… ¿o no? (Apple TV)

¿Qué prefieres hacer cine o series?

Soy muy diferentes. No habría hecho ' Servant ' si fueran episodios de una hora. Creo que es mucho material para el nivel que yo buscaba. No puedo hacer la mitad de una película y seguir haciendo eso semana tras semana.

Pero capítulos de media hora sí, son algo que un director puede venir a hacer de una forma poderosa. Disfruto mucho ser parte de este tipo de storytelling tan preciso. Entre más corto, mejor. Ahora pienso más en contar historias en secuencias gracias al show.

¿Cuál ha sido el episodio más creepy de rodar?

El episodio donde descubrimos qué pasó con el bebé. Es un momento tan dramático y dirigirlo fue muy dramático y hermoso. Ver a alguien negar lo que pasó es el horror visto de otra manera. Incluso estar en el set mientras se rodaba. Se sentía todo tan callado, todos estaban pensando qué pasaría si les sucediera lo impensable.