Katy Perry confiesa que se hacía pasar por esta actriz hace 20 años

Por aquella época, la protagonista de 'New Girl' era consciente de que había otra joven aspirante a estrella que, a diferencia de ella, sí frecuentaba la escena nocturna y que bien podría ser su hermana gemela.

"Todo el mundo me hablaba de la misma chica, Katy, y me decía que era igualita a mí. No paraba de preguntarme quién podía ser, y cuando por fin te conocí en persona me sentí muy aliviada, porque eres muy guapa", afirmó Zooey para dejar claro que no le guarda rencor.