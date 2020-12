Verónica Castro cambió su testamento: "Ya puedo irme súper tranquila y en paz"

“Me dice mi hijo: 'Mamá, ¿vas a dejar de vivir? ¿Te la vas a pasar aquí encerrada con miedo y el tapabocas? Pues te vas a morir aquí adentro’”.

Michelle Saenz Castro y Verónica Castro. (Clasos.)

Estas palabras hicieron recapacitar a la diva de las telenovelas. “Tiene toda la razón. Si no sales, si no te atreves un poquito, si no vives lo que se te antoja, lo que te gusta, si no comes lo que quieres, si no ves a quien tú quieres, ese tipo de cosas, de todas maneras te vas a morir”.

Está tan decidida a vencer su temor que incluso en breve viajará a Acapulco, pues tiene muchas ganas de ver una vez más la emblemática bahía del puerto mexicano.

"Me voy a arriesgar porque si me quedo aquí, me voy a morir y si salgo, también. Entonces ¡mejor voy a salir!", finalizó.