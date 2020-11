EXCLUSIVA: RBD en portada 12 años después

Hace 12 años, Anahí, Christopher, Maite, Christian, Poncho y Dulce estaban en la cima de sus carreras: llenaban estadios, sonaban en las radios de todo el mundo, abarrotaban firmas de autógrafos y aeropuertos en los que ponían pie, rompían récords de popularidad… el fenómeno era real. No imaginábamos que algunos meses después el grupo se desintegraría dejando a sus fans con corazones rotos y larguísimas esperanzas de algún reencuentro. Ahora vuelven con un proyecto especial en el que por fin se reunirán en un escenario. Y para platicar en exclusiva sobre todo esto y los años de Rebelde, ellos eligieron a Quién. Además, nos cuentan por qué no estarán Poncho y Dulce, qué es lo que más extrañan de aquella época, cómo vivieron su separación y qué viene para ellos. No te pierdas la entrevista que les hizo Renata González en la página 76.