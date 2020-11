Ex de Demi Lovato dice que la cantante está 'sacando provecho' de su ruptura

El nuevo look de Demi Lovato no pasó desapercibido para nadie, lo que incluye a su ex, Max Ehrich, quien no pudo evitar reaccionar ante la nueva imagen de su ex prometida, aunque no de la mejor manera, lo que le valió las críticas de los miles de fans de la intérprete.

Fue el pasado jueves cuando Demi decidió mostrar al mundo su nuevo corte pixie, con tonalidades rubias y la parte trasera completamente rapada, en marco de los People's Choice Awards y la broma que hizo sobre su fallido compromiso.