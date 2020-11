Entre reyes y reinas salvajes conocimos la magia de Animal Kingdom de Disney

La voz de Josh Gad nos llevará en un viaje para conocer lo que sucede tras bambalinas en dos de las experiencias con animales con el encanto que sólo la casa de Mickey Mouse les puede dar: el parque temático Disney's Animal Kingdom y la atracción The Seas with Nemo & Friends en EPCOT.

De la mano de la animal manager Rachel Daneault, del Dr. Mark Penning, Vice President, Disney's Animals, Science and Environment, Disney Parks, y el veterinario, Dr. Dan Fredholm, la audiencia conocerá a interesantes amigos, como la absoluta soberana de su manada, la leona Kamari; el león alfa Dakari, la supermamá jirafa Kenia o a la recién llegada a la familia de gorilas, la bebé Grace.



En una charla a distancia con Quién, Penning asegura que la serie Magic of Disney’s Animal Kingdom —una producción de National Geographic— tiene un objetivo muy claro: "Tenemos una selección muy amplia de especies animales e individuos que tienen historias que contar. Superpusimos eso.

"Nuestro deseo de mostrar las increíbles relaciones de confianza entre los animales y las personas que los cuidan, lo apasionados que somos por salvar a estos animales. Y todo se reduce a cómo se cuentan esas historias, y ahí es donde entran Joe (Rohde, Walt Disney Imagineering, Portfolio Creative Executive) y su increíble equipo", agrega Mark.

El león alfa Dakari, nos dejará ver algunas de sus aventuras en el santuario. (Disney)

Esta serie de Disney+ nos permitirá conocer también de primera mano la experiencia de Rachel con los gorilas: "Hay un episodio en el que me verán con uno en particular. Es nuestro lomo plateado de nuestro grupo familiar y es gracioso porque lo que me sorprendió es que nunca quise trabajar con gorilas.

"Y ahora son una definición de mi carrera, trabajo con gorilas aquí, pero también puedo hablar con nuestros invitados sobre los gorilas que están en un orfanato en la República Democrática del Congo, que Disney realmente ayudó a construir, y de hecho mantiene ahora", abunda Daneault.