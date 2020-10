La foto (sin filtros) con la que Ester Expósito rompió récord en Instagram

Hasta el momento, Ester Expósito no se ha pronunciado acerca de la cantidad de likes que registró su publicación. En cambio, la actriz española subió un storie en el que se defiende de una noticia que asegura que se sometió a varias operaciones estéticas.

El mensaje de Ester Expósito con el que desmiente sus supuestas cirugías estéticas. (Instagram.)

“Y es que (entre) algunos de los retoques que se hizo Ester Expósito se encuentran: una rinoplastia, diseño de cejas, aumento de labios y una bichectomía (o extracción de los cúmulos de grasa ubicados dentro de la boca para marcar los pómulos)”.

Al respecto, la pareja de Alex Speitezer respondió: “Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichectomía, ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información", respondió.

“De esta forma estáis engañando a la gente. Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, exigió Esther Expósito.