Así celebra Jacky Bracamontes nueve años de matrimonio con Martín Fuentes

9 años y contando, por muchos momentos más de risas y complicidad. Es hermoso recordar unos de los momentos más felices de nuestras vidas. Felicidades amor Martín Fuentes, te amo Jacqueline Bracamontes

Aunque hasta el momento Martín no se ha pronunciado en la publicación, Jacky ha dejado en claro que el corredor de autos es el hombre de su vida y que cumplió un sueño al casarse con el padre de sus hijas.

La boda Fuentes Bracamontes ocurrió en 2011, en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. A la celebración asistieron muchas celebridades como Maki y Juan Soler, Lupita Jones, Jan, Julián Gil, Ingrid Martz, Shanik Berman, Yadhira Carrillo, Antonio de Valdés, así como los productores Pedro Torres y Carla Estrada.

Su historia de amor se remonta a una cita a ciegas por Facebook, organizada por Maki Moguilevsky (antes Soler), amiga de ambos, quien les vio potencial como pareja, según lo contó la propia Jacqueline en entrevista con Roger González.

"Maki me dice, 'te voy a presentar a alguien', y yo '¿a quién me vas a presentar?'. Me dice: 'a Martín Fuentes ¿lo conoces?'. Entonces lo contacta por Facebook, una cita a ciegas, y él le dijo: 'Sí la quiero conocer'. Luego me confesó que años antes había dicho: 'A esta sí le pongo departamento y me caso con ella'. Se hizo el interesante, pero ya quería conmigo", contó la conductora.

Después de esa primera cita, el amor surgió entre ella y el empresario, con quien tiene una linda familia.