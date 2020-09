Emily in Paris (la serie que protagoniza Lily Collins) ya tiene fecha de estreno

¿A qué viene tanta nostalgia? Bueno, por si no lo sabías, las mentes brillantes detrás de la serie Sex and The City volvieron a hacer de las suyas y ahora lanzarán un nuevo proyecto con nada más y nada menos que Lily Collins como protagonista. ¿Lo mejor? Ya sabemos la fecha de estreno de “Emily in Paris” (un dato que la protagonista, afirmó, llevaba mucho tiempo queriendo anunciar). Sí, el 2 de octubre es el día que (por fin) veremos la comedia romántica que debutará en Netflix con diez capítulos de media hora.

¡Aquí vamos! Guardar este secreto ha sido muy difícil, pero estoy más que emocionada de anunciar finalmente que @emilyinparis se lanza oficialmente el 2 de octubre, ¡solo en @netflix! Espero que se enamoren de esta historia, del personaje y de la ciudad como yo. Can’t. F* cking. Wait. Perdonen mi francés…” dijo Lily Collins en su cuenta de instagram.

Como dijimos, la serie fue creada por Darren Star, el productor estadounidense detrás de Beverly Hills, 90210, Sex and the City y Younger. ¿De qué se trata Emily in Paris? El programa seguirá la historia de una ejecutiva de marketing que se muda de Chicago a París por el trabajo de sus sueños cuando la empresa en la que trabaja se fusiona con una marca de lujo francesa. En la serie, Emily experimentará un pequeño choque cultural y poco a poco irá ganando nuevos colegas, amigos y (obvio) romances. La cereza del pastel: la serie contará con looks creados por Patricia Field, la diseñadora de vestuario de Sex and The City y The Devil Wears Prada.