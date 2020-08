Filtran tema inédito de One Direction compuesto por Harry Styles

Según reveló el diario The Sun, la canción se llama 'Half The World Away' y habría sido escrita y producida de cara al lanzamiento de su disco 'Take Me Home' en el año 2012.

Una de las razones por las que no habría pasado el corte de pistas que terminaría definiendo el álbum, según el periódico, reside en la naturaleza de las letras y el tono "demasiado oscuro" del tema.

La llegada de este 'nuevo' material se produce en una etapa de incertidumbre y suspense en relación con ese supuesto reencuentro que debían protagonizar los cinco artistas -Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson y el citado Harry-, para despedirse oficialmente de su público y, de paso, celebrar el décimo aniversario de la creación de la formación.