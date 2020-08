Madonna celebra su cumpleaños 62 bailando y con una mejoría en su salud

Aunque su primer disco homónimo tuvo buena aceptación, fue con el legendario Like a Virgin de 1984 que Madonna alcanzó el reconocimiento, logrando gran aceptación en el mercado además de excelentes comentarios por parte de la crítica especializada. Grandes hits como Material girl o Into the Groove además del sencillo que titula el álbum le dieron fama mundial.

Exitosos discos y grandes giras respaldan la carrera de Madonna, luego de 37 años dentro de la industria musical, la estrella sigue reinventándose, y a penas hace unos días estrenó 'Levitating' una colaboración con la famosa cantante británica Dua Lipa.

"Madonna representa el ayer, el ahora y el mañana de un modo de hacer pop que ha trascendido décadas. Tras más de 40 años siendo la única dama de la música mainstream que sigue en plena forma, lecciones a Madonna pocas. No tiene nada que demostrar a nadie", se puede leer en redes sociales.