El 'truco' de Alessandra para evitar que Aitana la vea pelear con Eugenio Derbez

“Ahora que soy madre tengo más que nunca esa conciencia de no repetir lo que yo vi, de no discutir frente a ella, de no tratar frente a ella, porque sé lo que te marca.



“Tengo la tendencia de que si empieza la discusión, me voy. Yo sé que está mal, pero viene de esa onda de que no puedo discutir frente a mi hija. Me ayudan estas cosas de: ‘Nos estamos poniendo de acuerdo’ y también reconocer que está bien discutir frente a Aitana, que así es, que los seres humanos, para ponernos de acuerdo, necesitamos negociar por una conversación”.

La vocalista de Sentidos Opuestos confesó que a sus 48 años, todavía le cuesta trabajo tener una buena comunicación con su pareja y esto se debe a que sus papás no se comunicaban entre sí.

“Yo crecí en un hogar en el que mis papás no se dirigían la palabra, o era a pleitos, gritos, discusiones, llanto. Lo normal en nuestra familia era la comunicación así, era un ambiente en general hostil.