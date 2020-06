Cancelan serie de Abby Lee Miller tras acusaciones de racismo

"Me doy cuenta de que el racismo puede provenir no sólo del odio, sino también de la ignorancia. No importa la causa, es dañino y es mi culpa. Si bien no puedo cambiar el pasado o eliminar el daño que he hecho, prometo educarme, aprender, crecer y mejorar. Si bien espero algún día ganar tu perdón, reconozco que las palabras solas no son suficientes. Entiendo que toma tiempo y un cambio genuino", dijo.

Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para las madres o los ejecutivos de Lifetime, quienes anunciaron la cancelación de la serie Virtual Dance-Off y la desaparición de Miller en Dance Moms, si ésta se renovara por una novena temporada.