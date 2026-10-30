Hace más de una década nació el estudio de ejercicio que transformó la industria deportiva en México al convertir sus estudios en algo más que deporte: comunidad, movimiento y crecimiento. Tras este gran recorrido, Síclo se enorgullece de festejar 11 años con la segunda edición del Síclo run, ahora con 11 kilómetros de distancia. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Síclo 11K: Todo lo que debes saber de la carrera de aniversario
La carrera de una comunidad
La cita será el próximo domingo 1 de noviembre en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Con salida y meta desde el Parque Aztlán, a las 7:00 AM, los participantes serán testigos de la energía que se ha trasladado de la bici a los tenis.
Los corredores podrán ir a recoger sus kits el 31 de octubre en un horario desde las 8:00 AM hasta las 2:00 PM en Park Plaza III, Santa Fe, sótano 6.
Más que una carrera, Síclo 11K es una celebración de la comunidad que ha crecido y se ha movido unida durante 11 años, por ello, esta experiencia está pensada para corredores experimentados, pero también para todos los que buscan retarse con un nuevo objetivo.
En esta segunda edición, Lululemon se suma como partner y patrocinador oficial de las playeras de la carrera. Su objetivo: vestir a los participantes con el mejor outfit y la máxima comodidad.
Esta colaboración representa la unión de dos marcas conectadas por el movimiento. Ambas unen su gran energía en una experiencia que sucede fuera del estudio con el objetivo de festejar en comunidad.
Estos 11 kilómetros son para todos, pero para cada quien tienen un significado diferente. Están para recordar las primeras veces, los retos, las caídas, las personas que han sido parte del camino, la comunidad y todo lo bueno que todavía está por venir.