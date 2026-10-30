Síclo 11K: Todo lo que debes saber de la carrera de aniversario

La carrera de una comunidad

La cita será el próximo domingo 1 de noviembre en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. Con salida y meta desde el Parque Aztlán, a las 7:00 AM, los participantes serán testigos de la energía que se ha trasladado de la bici a los tenis.

Los corredores podrán ir a recoger sus kits el 31 de octubre en un horario desde las 8:00 AM hasta las 2:00 PM en Park Plaza III, Santa Fe, sótano 6.



Dentro de los kits habrá productos de Lululemon, Pantene, L' Oréal y más. (@siclo)

Más que una carrera, Síclo 11K es una celebración de la comunidad que ha crecido y se ha movido unida durante 11 años, por ello, esta experiencia está pensada para corredores experimentados, pero también para todos los que buscan retarse con un nuevo objetivo.