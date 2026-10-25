El sábado, Arturo Elías Slim, nieto del empresario Carlos Slim Helú, se casó con Paula Albarrán en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, un recinto histórico ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La boda reunió a familiares, amigos y figuras del círculo social mexicano. Aunque la pareja ha mantenido su relación lejos de los reflectores, algunos invitados compartieron fotografías de la celebración en redes sociales, lo que permitió conocer detalles del enlace.
Arturo Elías Slim se casa con Paula Albarrán en una boda con Sebastián Yatra como invitado musical
Entre los momentos más especiales estuvo el primer baile de los recién casados, quienes eligieron “Strangers in the Night”, de Frank Sinatra, de acuerdo con información de Caras México. La celebración también contó con la presencia del cantante colombiano Sebastián Yatra.
El vestido de Paula Albarrán y los invitados a la boda
Para la ocasión, Paula Albarrán eligió un vestido de novia strapless, de líneas elegantes, mientras que Arturo Elías Slim apostó por un esmoquin clásico.
Además de los integrantes de la familia Slim, entre los asistentes estuvieron Sebastián Yatra, el empresario y creador de contenido Oso Trava, Lucila Mangino y Bárbara Tijerina.
También acudieron Rafa Márquez y Yordi Rosado, quienes aparecieron entre las imágenes que circularon después del evento.
Otra de las invitadas fue Eugenia Rodríguez Cantú, quien regresó a Monterrey después de la ceremonia religiosa debido al nacimiento de su sobrina, hija del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
¿Quién es Arturo Elías Slim?
Arturo Elías Slim es hijo del empresario Arturo Elías Ayub y de Johanna Slim Domit, por lo que forma parte de la familia de Carlos Slim Helú.
Estudió en el Colegio Irlandés, en la Ciudad de México, y posteriormente cursó Ingeniería Industrial en la Universidad Anáhuac, donde se graduó en 2019.
Actualmente es CEO de T1 (Todo en Uno), una empresa que ayuda a otros negocios a simplificar procesos relacionados con cobros, administración y entregas.
Arturo tiene dos hermanos: Johanna Elías, quien se casó en enero de 2026 con el empresario Arturo Maldonado, y Alejandro Elías, el menor de los tres.
Así fue la propuesta de matrimonio de Arturo Elías Slim
El compromiso de Arturo Elías Slim y Paula Albarrán ocurrió casi un año antes de su boda. El empresario le propuso matrimonio en Central Park, en Nueva York, con una sorpresa que contó con la complicidad de Alexa Albarrán, hermana de la novia, quien documentó los momentos posteriores a la propuesta.
De acuerdo con Caras México, la pareja se conoció gracias a una prima de Arturo, quien era amiga cercana de Paula. A partir de esa conexión comenzó una relación que culminó con su boda en uno de los recintos históricos más emblemáticos de la capital mexicana.