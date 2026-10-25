Arturo Elías Slim se casa con Paula Albarrán en una boda con Sebastián Yatra como invitado musical

Entre los momentos más especiales estuvo el primer baile de los recién casados, quienes eligieron “Strangers in the Night”, de Frank Sinatra, de acuerdo con información de Caras México. La celebración también contó con la presencia del cantante colombiano Sebastián Yatra.

El vestido de Paula Albarrán y los invitados a la boda

Para la ocasión, Paula Albarrán eligió un vestido de novia strapless, de líneas elegantes, mientras que Arturo Elías Slim apostó por un esmoquin clásico.



Arturo Elías Slim y Paula Albarrán (Instagram)

Además de los integrantes de la familia Slim, entre los asistentes estuvieron Sebastián Yatra, el empresario y creador de contenido Oso Trava, Lucila Mangino y Bárbara Tijerina.

También acudieron Rafa Márquez y Yordi Rosado, quienes aparecieron entre las imágenes que circularon después del evento.

Otra de las invitadas fue Eugenia Rodríguez Cantú, quien regresó a Monterrey después de la ceremonia religiosa debido al nacimiento de su sobrina, hija del gobernador de Nuevo León, Samuel García.