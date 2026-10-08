Durante años, los doctores tenían un lugar casi incuestionable como la principal fuente de información sobre salud. Hoy, al igual que en el resto de las industrias del mundo, ese escenario cambió. TikTok, Instagram, podcasts, inteligencia artificial y miles de sitios web han hecho que los pacientes lleguen al consultorio con preguntas, investigaciones propias e incluso diagnósticos que encontraron en internet, pero para Mauricio González-Arias, (a.k.a. Dr. Mau), este cambio no es una amenaza, sino una realidad que la medicina tiene que aprender a entender.
La medicina ya no está solo en el consultorio
El Dr. Mau explica cómo es la medicina en la actualidad
“El doctor ya no es ese gatekeeper de la información, la información está por todos lados en redes sociales, en inteligencia artificial. Ahora nosotros debemos ser guías de cómo poner en contexto la salud humana en nuestros pacientes”, explica el médico con triple certificación en medicina interna, medicina de urgencias y medicina de la obesidad, quien actualmente cursa una subespecialidad en endocrinología en Nueva York y que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram.
Su historia como comunicador comenzó mucho antes de que las redes sociales se convirtieran en una extensión del consultorio, pero fue la pandemia la que cambió todo. En medio de una avalancha de información, opiniones y mensajes contradictorios sobre salud, entendió que comunicar bien podía convertirse en una herramienta de salud pública.
Hoy, diez años después de haber empezado, buena parte de su contenido nace justamente de las preguntas que escucha en el hospital y en consulta, aunque esta transformación definitivamente no ha sido igual de exitosa para muchos doctores de otras generaciones, ya que reconoce que muchos médicos pueden sentirse frustrados cuando un paciente llega con información que encontró en un reel, pero también cree que se puede trabajar de la mano con esta nueva ola de comportamiento de los pacientes en el mundo “Tenemos que aceptar y nosotros tenemos que modular nuestras formas”, explica.
Aunque su trabajo en redes sociales alcanza a millones de personas, el Dr. Mau no cree que todos los doctores deban convertirse en creadores de contenido. De hecho, sentarse frente a la cámara no es algo que él disfrute particularmente. Su verdadera pasión es escribir, los libros y los podcasts. Aunque por el lado positivo, nos cuenta que las redes han sido una herramienta increíble para conectar con otros doctores alrededor del mundo.
Dentro de esa conexión con otros doctores y la necesidad de actualizar la forma en la que entienden su profesión, el Dr. Mau nos platica de su proyecto Médicos al Frente, un congreso que reúne a médicos de distintas especialidades y países para brindarles herramientas que tradicionalmente no forman parte de la educación médica o de la ciencia, sino más bien con psicología, emociones y preferencias del paciente.
El problema, considera, es que la formación médica no necesariamente enseña a trabajar en equipo, comunicar ideas, crear empresas, asociarse con otras industrias o hablar públicamente sobre el propio conocimiento. Y eso, en un mundo en el que la tecnología y la salud están cada vez más conectadas, puede convertirse en una desventaja.
Esta es la segunda edición del congreso, y el resultado ha sido todo un éxito, ya que ha reunido a médicos de más de nueve países y distintas especialidades. Pero para el Dr. Mau, esta transformación apenas comienza. Su apuesta es que durante los próximos diez años la medicina verá una evolución importante, y él definitivamente ha puesto su granito de arena en ese cambio que transformará la forma en la que entendemos la medicina.