La medicina ya no está solo en el consultorio

El Dr. Mau explica cómo es la medicina en la actualidad

“El doctor ya no es ese gatekeeper de la información, la información está por todos lados en redes sociales, en inteligencia artificial. Ahora nosotros debemos ser guías de cómo poner en contexto la salud humana en nuestros pacientes”, explica el médico con triple certificación en medicina interna, medicina de urgencias y medicina de la obesidad, quien actualmente cursa una subespecialidad en endocrinología en Nueva York y que tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram.



Su impacto mediático lo ha convertido en un referente del mundo de la medicina. (Cortesía )

Su historia como comunicador comenzó mucho antes de que las redes sociales se convirtieran en una extensión del consultorio, pero fue la pandemia la que cambió todo. En medio de una avalancha de información, opiniones y mensajes contradictorios sobre salud, entendió que comunicar bien podía convertirse en una herramienta de salud pública.

Hoy, diez años después de haber empezado, buena parte de su contenido nace justamente de las preguntas que escucha en el hospital y en consulta, aunque esta transformación definitivamente no ha sido igual de exitosa para muchos doctores de otras generaciones, ya que reconoce que muchos médicos pueden sentirse frustrados cuando un paciente llega con información que encontró en un reel, pero también cree que se puede trabajar de la mano con esta nueva ola de comportamiento de los pacientes en el mundo “Tenemos que aceptar y nosotros tenemos que modular nuestras formas”, explica.



En su congreso Médicos al Frente se juntaron doctores de todo el mundo. (Cortesía )

Aunque su trabajo en redes sociales alcanza a millones de personas, el Dr. Mau no cree que todos los doctores deban convertirse en creadores de contenido. De hecho, sentarse frente a la cámara no es algo que él disfrute particularmente. Su verdadera pasión es escribir, los libros y los podcasts. Aunque por el lado positivo, nos cuenta que las redes han sido una herramienta increíble para conectar con otros doctores alrededor del mundo.