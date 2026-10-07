Los últimos meses del año son los mejores. Llenos de accesorios, comida deliciosa y las mejores experiencias, se acercan por fin los bazares de temporada. Para todos los amantes de lo artesanal, lo gastronómico, la moda y más, esta época es sin duda la mejor; sobre todo cuando un porcentaje de tus compras se destina a causas sociales. Sigue leyendo para conocer los detalles de cada uno.
La temporada de bazares en CDMX se acerca, estos son los que no querrás perderte
Próximos bazares en CDMX
Bazar Gilberto
Por más de 25 años la Asociación Gilberto ha organizado su emblemático bazar, en donde lo recaudado se destina a personas en situación vulnerable a través de programas de alimentación, reconstrucción de viviendas, generación de empleos y más. Va a estar del 12 al 15 de octubre en la Hacienda de los Morales ofreciendo marcas internacionales y mexicanas de ropa, joyería, accesorios, hasta comida gourmet y artesanías regionales.
Bazar Regina x Claudina
Del 20 al 22 de octubre el Hotel Live Aqua de Bosques celebrará una edición más del icónico bazar organizado por las exalumnas del Instituto Mexicano Regina. Esos días podrás encontrar artículos de emprendedroras en moda, belleza, joyería, diseño y más. Una parte de lo recaudado se destinará para la Escuela Claudina Thévenet A.C. con becas, salones y apoyo la educación de niños y niñas.
Bazar Fundación Origen
Por más de 25 años Fundación Origen se ha dedicado a apoyar a mujeres y familias mexicanas en situaciones vulnerables. Del 9 al 11 de noviembre en Catta Prado, Prado Norte, podrás encontrar su Winter Fever Sale con artículos para el hogar, joyería, ropa, comida y mil cosas más que seguramente te encantarán.
Bazar del Miraflores
El bazar navideño del Colegio Miraflores será el 10 y 11 de noviembre. Con lo recaudado se apoyará al Colegio Ángel Matute, colegio hermano del Miraflores.
Aquí podrás encontrar artículos para el hogar, snacks, accesorios y más. Esta es la oportunidad perfecta para comprar los mejores regalos navideños mientras contribuyes a una gran causa.
Bazar de Arte Matilda
El Lienzo Charro del Pedregal recibe un año más al bazar Matilda del 26 al 28 de octubre. Desde hace más de 20 años Matilda se ha dedicado a apoyar a emprendedores mexicanos y a asociaciones civiles con talento emergente. En esta edición de invierno podrás encontrar increíble joyería, accesorios, ropa, comida, diseño y mucho más para apoyar a los que apenas están empezando.
Hotbook bazar
Con dos sedes en la CDMX el Hotbook bazar se ha convertido en el favorito de muchas por su gran variedad de marcas. Del 16 al 18 de octubre estarán en Parque La Mexicana, Santa Fe, y más adelante en su segunda sede: Polanco, en la calle de Julio Verne, del 6 al 8 de noviembre. Por último, regresará a Parque La Mexicana con su versión navideña del 4 al 6 de diciembre. Con estas tres opciones de fecha no hay excusas para no ir, anótalo en tu calendario y no te lo pierdas.