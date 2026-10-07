La temporada de bazares en CDMX se acerca, estos son los que no querrás perderte

Próximos bazares en CDMX

Bazar Gilberto

Por más de 25 años la Asociación Gilberto ha organizado su emblemático bazar, en donde lo recaudado se destina a personas en situación vulnerable a través de programas de alimentación, reconstrucción de viviendas, generación de empleos y más. Va a estar del 12 al 15 de octubre en la Hacienda de los Morales ofreciendo marcas internacionales y mexicanas de ropa, joyería, accesorios, hasta comida gourmet y artesanías regionales.



El día inaugural con Gaby Vargas y las organizadoras en el corte del listón. (Marco Vallejo)

Bazar Regina x Claudina

Del 20 al 22 de octubre el Hotel Live Aqua de Bosques celebrará una edición más del icónico bazar organizado por las exalumnas del Instituto Mexicano Regina. Esos días podrás encontrar artículos de emprendedroras en moda, belleza, joyería, diseño y más. Una parte de lo recaudado se destinará para la Escuela Claudina Thévenet A.C. con becas, salones y apoyo la educación de niños y niñas.



Maite Solana; Lolis Alverde (Selene Alaide)

Bazar Fundación Origen

Por más de 25 años Fundación Origen se ha dedicado a apoyar a mujeres y familias mexicanas en situaciones vulnerables. Del 9 al 11 de noviembre en Catta Prado, Prado Norte, podrás encontrar su Winter Fever Sale con artículos para el hogar, joyería, ropa, comida y mil cosas más que seguramente te encantarán.

