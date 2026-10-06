LuxuryLab: La nueva era del lujo ya no se trata de tener más

Lo que englobaba el concepto de lujo hace algunos años ha cambiado; esta industria se transforma constantemente y desde hace 15 años LuxuryLab Global supo entenderlo. Así fue que comenzó reuniendo a líderes y especialistas para analizar hacia dónde se mueve este sector.

En su decimoquinta edición, celebrada el 7 y 8 de septiembre en el Four Seasons Hotel Mexico City, la conversación se centró en la actualidad del lujo, una que ya no se define solo por lo que se puede poseer, sino por la manera en que elegimos vivir. Fue bajo el lema “Nexte-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury” que la edición 2026 albergó las voces con mayor expertise en sectores como hospitalidad, diseño, belleza, tecnología, turismo y movilidad.

Publicidad

(Gerardo Pena)

Con estas pláticas, algunos voceros y representantes pudieron abordar las transformaciones que están reflejando las tendencias de los consumidores, por ejemplo, aquellas donde el estatus de la experiencia, el consumo, la autenticidad e incluso la tecnología se están volviendo protagonistas de un nuevo tipo de lujo.

Del tener, al vivir

Uno de los datos que mejor refleja este cambio provino de Boston Consulting Group: alrededor del 62% del gasto global de lujo corresponde a experiencias, y se proyecta un crecimiento anual de entre 4% y 5%. Los viajes, la gastronomía, la hospitalidad, el wellness y el arte están adquiriendo un peso mayor frente a la idea de lujo que se basaba únicamente en la posesión.

Para Fflur Roberts, Head of Luxury Goods at Euromonitor International, esta transformación también es resultado de un consumidor más selectivo, uno que cuestiona si aquello que adquiere en verdad justifica su costo. De esta forma, el valor percibido, la autenticidad y la experiencia son los elementos principales que las personas están buscando construir con las marcas.

Fflur Roberts, Head of Luxury Goods at Euromonitor International. (Samuel Chaves)

¿Y qué pasa cuando una experiencia habitual ya no es suficiente? Para estos casos han surgido soluciones como accesos limitados o zonas exclusivas dentro de eventos masivos. Es así que dentro de cada lugar también se empiezan a segmentar las actividades, haciendo que el nuevo lujo se diferencie de esas experiencias a las que solo unos cuantos pueden acceder.

Pero eso no es todo; el bienestar y la longevidad son otros dos puntos que también se están ganando un lugar en esta nueva definición de lujo. Durante el encuentro, algunos especialistas destacaron cómo dormir bien, tener alguna actividad, alimentarse mejor y contar con tiempo para uno mismo están tomando mayor valor dentro de este concepto.

El nuevo lujo se traduce a la acumulación de experiencias va más allá de lo tangible. ( Samuel Chaves)

La tecnología le está dando mayor valor a lo humano

Desde la llegada de la inteligencia artificial, la creación de contenidos, la personalización y la manera en que descubrimos nuevos productos y experiencias ha cambiado. Esto ha hecho que, mientras más tecnológico o automatizado se sienta algo, más valor le damos a aquello que se percibe más cercano, natural o humano.

Creatividad, empatía, intuición, cultura y conexión humana son de las cosas que la IA no puede automatizar o reemplazar fácilmente; quizá estas nuevas tecnologías son una herramienta muy poderosa, pero su verdadero potencial aún depende de cómo ayude a construir experiencias y relaciones más significativas con lo natural.

Como cierre del evento, se otorgaron los reconocimientos LuxuryLab Award al arquitecto Mauricio Rocha, LuxuryLab Cultural Shopping Destination a Galeries Lafayette, International Destination para Malta y LuxuryLab National Destination a San Miguel de Allende, estos premios fueron piezas únicas realizada por Uriarte Talavera quien buscó resaltar la tradición artesanal, el diseño y el patrimonio cultural nacional. Y como broche de oro, se presentó el Ballet Folklórico de Amalia Hérnandez para enfatizar con la idea de que las experiencias representan el nuevo lujo.

(Gerardo Pea)

Es así como en esta decimoquinta edición LuxuryLab Global se planteó la nueva visión del lujo que apunta más a la experiencia que a la acumulación. El bienestar, la autenticidad, las conexiones y aquello que te quedas después de algo que viviste es a lo que se le está dando mayor importancia.