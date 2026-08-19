El universo creativo de Estancia

Para entonces, Renata ya tenía una trayectoria de más de una década en diseño, donde durante mucho tiempo colaboró con un diseñador franco-inglés en proyectos de interiorismo, producción de mobiliario y textiles.

Juntas empezaron a investigar qué hacía falta en el mercado. Su primera idea fue crear una tienda de objetos para casa, pero con algo muy claro: todo debía tener una estética y mano de obra mexicana, pero que no cayera en lo evidente o folclórico, con piezas contemporáneas y una construcción y dirección creativa muy pensadas. “Queríamos que fuera un negocio serio, en forma y con mucha estructura desde el principio”.

Estancia es mucho más que un estudio creativo: crean personalidad para los espacios. (Cortesía )

En este inter, las busca un equipo de desarrolladores para hacer un departamento muestra en Punta Mita, y así arranca el primer proyecto de Estancia y también el momento en el que descubrieron que su trabajo podía ir mucho más allá de la idea inicial de una tienda.

A partir de ahí, Estancia se ha convertido en un estudio de ambientación y dirección artística que trabaja en casas, hoteles, restaurantes y otros espacios, donde no solamente trabajan su apariencia, sino también su identidad.