El concepto suena muy simple: espacios. Aunque todos los habitamos, es una realidad que formar una idea alrededor de uno es algo que pocos pueden lograr. Ahí es donde nace Estancia, cuando María estaba trabajando como abogada en Nueva York. “Siempre he tenido un ojo muy crítico, muy atinado al detalle; me encanta lo que visualmente es estético”, cuenta. La ciudad terminó por alimentar esa inquietud y, un día, mientras caminaba por sus calles, tomó el teléfono y le marcó a Renata, su amiga desde hace muchos años, para decirle: “Necesitamos hacer algo”.
El universo creativo de Estancia
Para entonces, Renata ya tenía una trayectoria de más de una década en diseño, donde durante mucho tiempo colaboró con un diseñador franco-inglés en proyectos de interiorismo, producción de mobiliario y textiles.
Juntas empezaron a investigar qué hacía falta en el mercado. Su primera idea fue crear una tienda de objetos para casa, pero con algo muy claro: todo debía tener una estética y mano de obra mexicana, pero que no cayera en lo evidente o folclórico, con piezas contemporáneas y una construcción y dirección creativa muy pensadas. “Queríamos que fuera un negocio serio, en forma y con mucha estructura desde el principio”.
En este inter, las busca un equipo de desarrolladores para hacer un departamento muestra en Punta Mita, y así arranca el primer proyecto de Estancia y también el momento en el que descubrieron que su trabajo podía ir mucho más allá de la idea inicial de una tienda.
A partir de ahí, Estancia se ha convertido en un estudio de ambientación y dirección artística que trabaja en casas, hoteles, restaurantes y otros espacios, donde no solamente trabajan su apariencia, sino también su identidad.
Cuando describen a Estancia como un universo, no exageran. Para ellas, un proyecto puede comenzar en la arquitectura y terminar en detalles como el aroma de un hotel, la tipografía, el branding, los uniformes del personal, la iluminación de una habitación o incluso la experiencia del huésped al momento del check-in. “Creo que algo que nos diferencia mucho en este mercado tan saturado es que no solamente pensamos en cómo se va a ver el espacio, sino en cómo se siente y se habita. Nos encanta conocer la historia de los lugares y de los clientes de cada proyecto porque así podemos crear algo mucho más especial y personalizado para quienes habitan los espacios. Por eso nos llamamos Estancia, porque creamos tu espacio que se siente habitable, que se siente tuyo”, explican.
Su portafolio incluye proyectos como Casa Parasol y Casa Ensueño en Careyes, Hacienda Los Milagros y Casa Las Bancas en Punta Mita, así como Casa Ofelia en Polanco y proyectos como Bar D. Dandy y el restaurante Ivoire en Ciudad de México.
Después de tantos proyectos, queda claro que el éxito es fruto de una dupla que se complementa a la perfección. Renata, con ojo de diseñadora, se encarga principalmente del desarrollo y proceso creativo, mientras que María, con la abogada que lleva dentro, maneja la operación y project management. “Creo que creamos una sociedad muy interesante, pero funciona”, cuentan. “Además del equipo fijo que tenemos en Estancia, hemos creado una red de colaboradores con quienes hemos trabajado durante muchos años y que hacen que logremos resultados tan increíbles en todo lo que hacemos”.
Hoy, Estancia se prepara para entrar en una nueva etapa. La idea de aquella tienda que imaginaron al principio sigue presente, aunque evolucionada. El estudio comenzará a desarrollar colecciones de mobiliario en ediciones limitadas, con drops de cinco piezas que buscan llevar al mundo de los objetos la misma filosofía que aplican en sus proyectos: diseño contemporáneo, atención al detalle y manufactura mexicana.
Para Renata y María, haber creado Estancia también ha significado aprender a sostener una idea a largo plazo. Su consejo para quienes comienzan un proyecto propio es sencillo: disciplina y constancia. “Nadie va a hacer las cosas por ti. Necesitas dar tu 100% incluso en los días difíciles. Además, asociarte con otra persona hace que todo sea mejor,” reflexionan.
Lo que comenzó como la intuición de dos amigas se ha convertido en una manera muy especial de entender el diseño, una en la que la estética es el punto de partida. Para Estancia, cada espacio tiene una historia que contar y una personalidad que descubrir en un universo que apenas comienza a expandirse.