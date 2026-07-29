Francisco Cerúndolo está listo para conquistar el ATC

La música también apareció durante la conversación. Aunque le costó elegir una canción específica, admitió que le gustan algunos clásicos del rock nacional argentino, un género que ocupa un lugar importante en muchas playlists al otro lado de la frontera.

Cuando hablamos de compras impulsivas, confesó que suele gastar más de la cuenta en gorras y lentes de sol. Los compra con frecuencia y reconoce que probablemente no necesita tantos como termina acumulando.

Fran Cerúndolo es el 20 del mundo actualmente. (Cortesía )

Pero una de las respuestas más inesperadas llegó cuando le preguntamos por alguna habilidad que no tuviera relación con el tenis. Sin dudarlo demasiado, respondió que es muy bueno en matemáticas.

Para cerrar, le planteamos una pregunta hipotética: si pudiera intercambiar vidas con otro tenista por un día, ¿a quién elegiría? Su respuesta fue Carlos Alcaraz, uno de los jugadores más exitosos y mediáticos de la actualidad. Y considerando todo lo que sucede alrededor del español dentro y fuera de la cancha, es fácil entender por qué sentiría curiosidad por vivir un día en sus zapatos.