Desde su gusto por las matemáticas hasta el tenista con el que intercambiaría vidas por un día, platicamos con Francisco Cerúndolo sobre algunos detalles de su personalidad durante su paso por Los Cabos.
Francisco Cerúndolo está listo para conquistar el ATC
El argentino arrancó su semana en México como muchos visitantes esperan hacerlo: comiendo tacos.
Cerúndolo también se define como una persona puntual. Entre llegar temprano o al último, asegura que prefiere llegar con tiempo. Y cuando las cosas salen bien dentro de la cancha, tiene una rutina muy sencilla: celebrar la victoria y disfrutar el momento.
En cuanto al equipamiento, tiene clara su elección. Entre una raqueta nueva y unos tenis nuevos, se queda con la raqueta. Pero más allá de lo que ocurre en los partidos, también aprovechamos para preguntarle sobre algunas ideas equivocadas que existen sobre él. Según cuenta, muchas personas creen que se enoja mucho fuera de la cancha, cuando en realidad considera que esa imagen no refleja cómo es en su vida diaria.
La música también apareció durante la conversación. Aunque le costó elegir una canción específica, admitió que le gustan algunos clásicos del rock nacional argentino, un género que ocupa un lugar importante en muchas playlists al otro lado de la frontera.
Cuando hablamos de compras impulsivas, confesó que suele gastar más de la cuenta en gorras y lentes de sol. Los compra con frecuencia y reconoce que probablemente no necesita tantos como termina acumulando.
Pero una de las respuestas más inesperadas llegó cuando le preguntamos por alguna habilidad que no tuviera relación con el tenis. Sin dudarlo demasiado, respondió que es muy bueno en matemáticas.
Para cerrar, le planteamos una pregunta hipotética: si pudiera intercambiar vidas con otro tenista por un día, ¿a quién elegiría? Su respuesta fue Carlos Alcaraz, uno de los jugadores más exitosos y mediáticos de la actualidad. Y considerando todo lo que sucede alrededor del español dentro y fuera de la cancha, es fácil entender por qué sentiría curiosidad por vivir un día en sus zapatos.