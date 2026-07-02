Fer Agundis y la nueva era de de Ferá Jewelry

Ferá Jewelry, joyería hecha para el corazón

Aunque Fer Agundis siempre soñó con tener una joyería, su camino profesional comenzó en un lugar completamente distinto.

Estudió Historia del Arte y trabajó en otros campos antes de comenzar este proyecto junto a una socia, con quien importaba joyería de India, especialmente piezas de plata y pulseras tejidas que se convirtieron en favoritas de sus clientas.

Ferá Jewelry (Anylú Hinojosa-Peña)

Con el tiempo, el negocio comenzó a crecer: nuevos proveedores, ferias, bazares y una comunidad cada vez más sólida.

Sin embargo, uno de los cambios más importantes llegó cuando su socia decidió salir del proyecto y Fer vio la oportunidad de reinventar la marca y convertirla en algo completamente suyo. Así nace esta nueva etapa para Ferá Jewelry.

Hoy, Fer lidera cada aspecto del negocio: desde la curaduría de las piezas hasta la comunicación en redes sociales y la atención personalizada a sus clientas.

“Hoy todo es cien por ciento yo. Cada pieza que vendo es algo que yo usaría, algo que realmente me compraría”, explica.