Fer Agundis y la nueva era de de Ferá Jewelry

Todos tenemos esa pieza de joyería que es mucho más que un accesorio. El reloj que te dieron en tu graduación, tu anillo de compromiso, los aretes de la abuela y miles de ejemplos más.
Fer Agundis siempre tuvo esta idea en el corazón y hace seis años decidió emprender su propio negocio con una idea clara: vender piezas únicas, accesibles y que se sintieran como una extensión de su propio estilo. Hoy, Ferá Jewelry entra a una nueva etapa y su dueña nos cuenta todo.
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Ferá Jewelry, joyería hecha para el corazón
Aunque Fer Agundis siempre soñó con tener una joyería, su camino profesional comenzó en un lugar completamente distinto.
Estudió Historia del Arte y trabajó en otros campos antes de comenzar este proyecto junto a una socia, con quien importaba joyería de India, especialmente piezas de plata y pulseras tejidas que se convirtieron en favoritas de sus clientas.
Con el tiempo, el negocio comenzó a crecer: nuevos proveedores, ferias, bazares y una comunidad cada vez más sólida.
Sin embargo, uno de los cambios más importantes llegó cuando su socia decidió salir del proyecto y Fer vio la oportunidad de reinventar la marca y convertirla en algo completamente suyo. Así nace esta nueva etapa para Ferá Jewelry.
Hoy, Fer lidera cada aspecto del negocio: desde la curaduría de las piezas hasta la comunicación en redes sociales y la atención personalizada a sus clientas.
“Hoy todo es cien por ciento yo. Cada pieza que vendo es algo que yo usaría, algo que realmente me compraría”, explica.
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Los retos de Ferá Jewelry
Aunque, definitivamente, no todo ha sido color de rosa. Fer nos contó que uno de los mayores retos ha sido darse a conocer en una industria donde la competencia crece todo el tiempo.
Aunque las redes sociales han facilitado el camino, construir una marca auténtica sigue requiriendo estrategia, constancia y mucha dedicación.
Por eso, además de tener diseños únicos, Fer ha iniciado colaboraciones con diseñadoras como Claudia Mae y ya está trabajando en meter nuevas firmas a su universo.
Su visión para Ferá es ambiciosa y emocionante. En los próximos meses planea abrir un nuevo showroom y, a largo plazo, sueña con tener su propia tienda. “La veo enorme. Me encantaría que la gente ubique perfecto a Ferá conmigo y con mi marca.”
Más allá del crecimiento, su propósito permanece intacto: crear piezas que acompañen momentos importantes en la vida de cada persona.