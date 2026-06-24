Stellar Soccer House: Donde tú eres el crack

Con esta propuesta, Stellantis demuestra que sabe cómo conectar con nosotros más allá de los autos, creando experiencias reales, tangibles y, sobre todo, muy divertidas a través de la innovación y la creatividad.

Ya sea que vayas con tus amigos para ver quién tiene más puntería, a tomarte fotos memorables o a pasar un día diferente con la familia, Stellar Soccer House es el plan imperdible de esta temporada. ¡Lánzate a vivirlo!

