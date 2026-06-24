El futbol mueve pasiones, nos une en colores y nos hace vibrar al grito de gol. Por eso, los amigos de Stellantis armaron Stellar Soccer House, una experiencia inmersiva hecha para disfrutar de la pasión futbolera al máximo, llevando a otro nivel tu experiencia de entretenimiento con toda la buena vibra de sus marcas.
Stellar Soccer House: Donde tú eres el crack
El futbol mueve pasiones, nos une en colores y nos hace vibrar al grito de gol. Por eso, los amigos de Stellantis armaron Stellar Soccer House, una experiencia inmersiva hecha para disfrutar de la pasión futbolera al máximo, llevando a otro nivel tu experiencia de entretenimiento con toda la buena vibra de sus marcas.
Inspirada en la energía que se siente dentro y fuera de la cancha, esta activación es un recorrido interactivo donde vas a poder medir tus habilidades, tomarte fotos increíbles y conocer de cerca a Jeep, Dodge, Ram, Fiat, Peugeot y Leapmotor, las marcas más icónicas que integran el grupo automotriz. ¿Lo mejor? Estará disponible del 15 de junio al 15 de julio.
Checa todo lo que vas a encontrar:
- Zonas temáticas inspiradas en los autos de Stellantis.
- Retos y juegos futboleros interactivos para ver qué tan crack eres.
- Spots interactivos y escenarios inmersivos perfectos para tus fotos y videos.
Aquí la idea es que el futbol salga de la cancha y se convierta en el pretexto ideal para pasarla bien. Desde túneles futuristas hasta retos de precisión y velocidad que pondrán a prueba tus reflejos, cada rincón está pensado para que te diviertas y presumas los mejores momentos en tus redes sociales.
Con esta propuesta, Stellantis demuestra que sabe cómo conectar con nosotros más allá de los autos, creando experiencias reales, tangibles y, sobre todo, muy divertidas a través de la innovación y la creatividad.
Ya sea que vayas con tus amigos para ver quién tiene más puntería, a tomarte fotos memorables o a pasar un día diferente con la familia, Stellar Soccer House es el plan imperdible de esta temporada. ¡Lánzate a vivirlo!