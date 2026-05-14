Onêsta, la nueva forma de comer saludable

Begoña, Ana, Amaya, Andrea y Mar de Pedro junto con Pau Hadad se hicieron la pregunta: ¿por qué es tan difícil comer bien cuando no tienes tiempo? Y ahora, están redefiniendo el concepto de comida rápida.
En una ciudad donde el ritmo no para, el caos inunda las calles y las horas pasan de volada, encontrar un momento para comer bien parece imposible. ¿Y las opciones? Limitadas.
Entre hospitales, oficinas, universidades y aeropuertos, lo que estos lugares tienen en común es la falta de tiempo, que convierte cocinar en un lujo y una tarea abrumadora.
Onêsta nace de esa misma frustración y con el objetivo de ofrecer comida fresca y balanceada, revolucionó el formato grab-and-go al transformar la idea que tenemos de la comida rápida.
Publicidad
¿Qué es Onêsta y cuál es su historia?
Detrás del proyecto se encuentran las hermanas Begoña (CEO), Ana (comercial), Amaya (social media) y Andrea de Pedro, junto con su prima Mar de Pedro (logísitica), y Pau Hadad (marketing), mejor amiga de Mar.
Con ellas, todo comenzó a partir de un formato que vemos en nuestra vida diaria: las vending machines. Pero ahora, sin comidas ultra procesadas ni bebidas azucaradas. La marca apuesta por comida fresca, llena de sabor y, por supuesto, nutritiva.
Desde el yogurt hasta los aderezos, todo se prepara en su cocina sin conservadores ni procesos ocultos para garantizar transparencia total.
"Queríamos que la gente cuando compre algo y lea la etiqueta, reconozca todos los ingredientes y sepa qué se está comiendo", cuenta Begoña.
Lo que hace diferente a Onêsta de una vending machine tradicional no son solo los productos, sino toda la tecnología detrás.
El equipo desarrolló un software propio que conecta a sus máquinas y monitorea las fechas de caducidad y el stock en tiempo real.
Publicidad
Onêsta: comida rápida nutritiva, siempre fresca y de la mejor calidad
Sus productos tampoco son coincidencia. Trabajan con un chef y un sistema de nutrición para asegurarse que cada receta esté llena de sabor y que también tenga un balance.
Aunque el reto fue más grande de lo que imaginaban. "No es solo que un producto sepa bien, tiene que sobrevivir la cadena de frío, el viaje, el almacenamiento y llegar al cliente exactamente como salió de la cocina", explican. Todo el proceso fue prueba y error.
Para ellas, Onêsta es más que un negocio. “Es un sueño. Escogimos este proyecto porque es un problema que de verdad nos importa", dicen.
"La alimentación es el centro de todo tu bienestar y queremos darle a la gente una mejor manera de comer”, concluyen.
¿Dónde están las vending machines de Onêsta en CDMX?
Hoy, cuentan con 12 máquinas expendedoras de comida saludable alrededor de la CDMX en lugares como la Universidad Iberoamericana, el Hospital ABC, el Aeropuerto de la CDMX y Miyana; y esto solo es el inicio para que comer bien no sea una excusa.