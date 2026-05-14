Onêsta, la nueva forma de comer saludable

¿Qué es Onêsta y cuál es su historia?

Detrás del proyecto se encuentran las hermanas Begoña (CEO), Ana (comercial), Amaya (social media) y Andrea de Pedro, junto con su prima Mar de Pedro (logísitica), y Pau Hadad (marketing), mejor amiga de Mar.

Con ellas, todo comenzó a partir de un formato que vemos en nuestra vida diaria: las vending machines. Pero ahora, sin comidas ultra procesadas ni bebidas azucaradas. La marca apuesta por comida fresca, llena de sabor y, por supuesto, nutritiva.

Desde el yogurt hasta los aderezos, todo se prepara en su cocina sin conservadores ni procesos ocultos para garantizar transparencia total.

"Queríamos que la gente cuando compre algo y lea la etiqueta, reconozca todos los ingredientes y sepa qué se está comiendo", cuenta Begoña.

En sus vending machines puedes encontrar ensaladas, snacks, desayunos, postres, bowls, wraps, sandwiches, e incluso, bebidas. (Cortesía)

Lo que hace diferente a Onêsta de una vending machine tradicional no son solo los productos, sino toda la tecnología detrás.

El equipo desarrolló un software propio que conecta a sus máquinas y monitorea las fechas de caducidad y el stock en tiempo real.