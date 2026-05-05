Dalia, el proyecto de Gina Diez Barroso que pasó de mamá a hija

Todo empezó con una pregunta incómoda. Hace una década, Gina observaba algo que no le cuadraba, mujeres con estudios, trayectoria y experiencia que, en privado, no se sentían capaces. No era falta de información, era falta de confianza y cada una intentaba resolverlo sola.

"Una comunidad fuerte no se define por su tamaño, sino por la conexión y la confianza que hay entre sus miembros", confiesa Gina Diez Barroso, fundadora de Dalia.

Hace una década, Gina observaba algo que no le cuadraba, mujeres con estudios, trayectoria y experiencia que, en privado, no se sentían capaces, no era falta de información, era falta de confianza (Cortesía)

Lo que pasa adentro de Dalia

Hoy más de 50,000 mujeres forman parte del ecosistema Dalia, empresarias, directoras, fundadoras y mujeres en plena transición de carrera. Pero el número importa menos que lo que ocurre adentro. Mujeres que se recomiendan para posiciones, que se llaman antes de tomar una decisión importante, que celebran sus logros y vuelven, año tras año, a su red de confianza.

"Los procesos de crecimiento son muy personales, pero no tienen que ser solitarios. Cuando una mujer deja de sentirse sola en su proceso, algo muy importante cambia", dice Ivana María Diez-Barroso, CEO de Dalia.