En la oficina de Gina Diez Barroso siempre hubo dos escritorios, el suyo y uno más chico para Ivana. Sin que nadie lo viera así, era un ensayo de lo que vendría. Hoy ese ensayo terminó, Ivana María Diez-Barroso es la CEO de Dalia, el ecosistema de desarrollo humano para mujeres que su madre construyó hace ocho años. Y este mes vive su primer Día de las Madres como mamá.
Dalia, el proyecto de Gina Diez Barroso que pasó de mamá a hija
Todo empezó con una pregunta incómoda. Hace una década, Gina observaba algo que no le cuadraba, mujeres con estudios, trayectoria y experiencia que, en privado, no se sentían capaces. No era falta de información, era falta de confianza y cada una intentaba resolverlo sola.
"Una comunidad fuerte no se define por su tamaño, sino por la conexión y la confianza que hay entre sus miembros", confiesa Gina Diez Barroso, fundadora de Dalia.
Lo que pasa adentro de Dalia
Hoy más de 50,000 mujeres forman parte del ecosistema Dalia, empresarias, directoras, fundadoras y mujeres en plena transición de carrera. Pero el número importa menos que lo que ocurre adentro. Mujeres que se recomiendan para posiciones, que se llaman antes de tomar una decisión importante, que celebran sus logros y vuelven, año tras año, a su red de confianza.
"Los procesos de crecimiento son muy personales, pero no tienen que ser solitarios. Cuando una mujer deja de sentirse sola en su proceso, algo muy importante cambia", dice Ivana María Diez-Barroso, CEO de Dalia.
Lo que se hereda
Antes de llegar a Dalia, Ivana construyó carrera en otras industrias. Cuando miró el proyecto de su madre con ojos profesionales, algo la atrapó y fue la falta de confianza que era exactamente lo que frenaba a tantas mujeres capaces de ocupar los lugares que merecen. Lo que Gina había convertido en empresa, ella lo convirtió en convicción.
Dalia acompaña a las mujeres en el desarrollo de las habilidades que la vida exige todos los días como conocerte, decidir, poner límites, reconocer tu valor, adaptarte al cambio. Habilidades que funcionan en el trabajo y fuera de él. Por eso resulta significativo el momento que vive Ivana, la CEO de una empresa que lleva años enseñando habilidades para la vida atraviesa ahora una de las etapas que más las pone a prueba.
"Lo que construyes con impacto hoy, se convierte en el legado que hablará de ti mañana," comenta Gina Diez Barroso.
Este mayo, madre e hija celebran juntas el Día de las Madres como mamás por primera vez. Lo que empezó en un escritorio chico, junto al de Gina, terminó siendo exactamente esto: la prueba viva de que lo que se construye con propósito permanece.