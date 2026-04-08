Esto es todo lo que debes saber de Xile Chile World

Xile Chile World, una nueva forma de vivir la marca de dulces enchilados favorita

Lo que inició en 2018 vendiendo dulces enchilados desde sus casas, hoy se ha convertido en un imperio que va mucho más allá del producto. Es una marca que reconoces desde cualquier lugar y que, sin duda, se ha posicionado como referente.

Una de las claves de su éxito ha sido su marketing, y la capacidad que tienen de pensar afuera de la caja, y este proyecto, una vez más, lo demuestra.

Xile Chile World, el nuevo proyecto de la marca que te sumerge en su universo. (@xile.chile )

Para crear Xile Chile World, se aliaron con Otilia Haus, la agencia de Dani Cobián y Fer Romano, para poder llevar su visión a la realidad: querían crear un universo en el que pudieras vivir Xile Chile desde dentro, que representara la marca y que la acercara a todos los que la consumen. Después de dos años de pláticas y trabajo, por fin está aquí.