Sabemos que cuando se trata de dulces enchilados, Xile Chile, la marca de Eugenia Rodríguez y Valeria Quintana, ha cambiado las reglas del juego, y junto a la agencia de marketing de Dani Cobián y Fer Romano, Otilia Haus, llegan con una nueva experiencia que promete volarnos la cabeza a todos: Xile Chile World.
Esto es todo lo que debes saber de Xile Chile World
Xile Chile World, una nueva forma de vivir la marca de dulces enchilados favorita
Lo que inició en 2018 vendiendo dulces enchilados desde sus casas, hoy se ha convertido en un imperio que va mucho más allá del producto. Es una marca que reconoces desde cualquier lugar y que, sin duda, se ha posicionado como referente.
Una de las claves de su éxito ha sido su marketing, y la capacidad que tienen de pensar afuera de la caja, y este proyecto, una vez más, lo demuestra.
Para crear Xile Chile World, se aliaron con Otilia Haus, la agencia de Dani Cobián y Fer Romano, para poder llevar su visión a la realidad: querían crear un universo en el que pudieras vivir Xile Chile desde dentro, que representara la marca y que la acercara a todos los que la consumen. Después de dos años de pláticas y trabajo, por fin está aquí.
"¡Es un sueño hecho realidad! Finalmente se esta haciendo esta idea que lleva en nuestras mentes por casi dos años. Contamos con el mejor equipo para hacer esto posible y las mejores marcas se unieron a este proyecto que tomo más de un año en planear. Todo se hizo pensando en poderle enseñar a la gente lo que representa Xile Chile para el mundo y recordarles que es para todos," nos cuenta Vale Quintana.
Además de asociarse con grandes patrocinadores como Tacos Atarantados, VS Pink y Rappi, también se unieron a Julie Junk Bar, marca especializada en mesas de dulces, para hacer el proyecto realidad, así que sólo podemos esperar que sea algo espectacular.
Xile Chile World se llevará a cabo en Parque Aztlán, del 16 al 19 de abril, donde además de poder disfrutar de todos los juegos del parque, vas a poder vivir Xile Chile desde adentro. Además, es una experiencia tanto para niños como para adultos, así todos van a poder disfrutar de la experiencia.
Los horarios son de 12:00 a 8:00 y la entrada es completamente gratis. ¡Nos urge!