OPPO llega al Abierto Mexicano Telcel para unir elegancia e innovación

Hay eventos que superan al mundo deportivo y se instalan en más de una conversación, por ejemplo, el Abierto Mexicano Telcel. Cada año, Acapulco reúne a figuras del circuito ATP 500 y una audiencia que ve al deporte blanco como disciplina, estrategia y carácter.

En ese entorno, OPPO participa como el aliado tecnológico que llega con una propuesta clara: integrarse a la experiencia sin estridencias, aportando innovación que vaya a la par del torneo. Dentro de la cancha todo sucede en segundos: la concentración es absoluta, las decisiones, milimétricas, la técnica es impecable.

Publicidad

Fuera de ella, el torneo se convierte en un punto de encuentro donde el deporte y la vida social conviven con naturalidad. Por eso, el OPPO Find X9 Pro, con su teleobjetivo de 200 MP y capacidades de zoom asistidas por inteligencia artificial, permite capturar gestos, jugadas y detalles que muchas veces pasan inadvertidos desde la grada. No se trata solo de especificaciones, sino de claridad aplicada al instante, por algo lo llaman el Rey del Zoom.

Además, la red 5G de Telcel completa la ecuación. La posibilidad de compartir imágenes y videos en tiempo real forma parte del flujo natural del evento. Lo que sucede en la Arena no se queda ahí, es amplificado con inmediatez y máxima calidad.

Esta significativa alianza también ha puesto el foco en el talento mexicano, representado por jugadores como Rodrigo Pacheco y Santiago González, cuya presencia recuerda que el alto rendimiento es resultado de constancia y visión, combinando juventud y trayectoria, con el acompañamiento constante de ambas marcas dentro y fuera de la cancha.

En el Abierto Mexicano Telcel, la elegancia es más que un accesorio, es la técnica, la organización y la forma en que la tecnología se integra al entorno. El encuentro entre Telcel y OPPO nos recuerda que cuando la innovación y la precisión viven el equilibrio, el resultado es una experiencia que se vive y se captura con la misma intensidad.